Gunkul Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gunkul Engineering hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,09 THB. Im letzten Jahr hatte Gunkul Engineering einen Gewinn von 0,050 THB je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gunkul Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,33 Milliarden THB im Vergleich zu 1,70 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at