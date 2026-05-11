Gunkul Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gunkul Engineering hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,44 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,98 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at