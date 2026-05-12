12.05.2026 06:31:29

Gunma Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gunma Bank hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 37,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gunma Bank 31,42 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 62,60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gunma Bank 52,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 154,87 JPY beziffert, während im Vorjahr 113,82 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 219,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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