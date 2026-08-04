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04.08.2026 06:31:29
Gunma Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gunma Bank hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 46,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gunma Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 36,77 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 66,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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