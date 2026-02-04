Gunma Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gunma Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,46 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 49,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at