Gunma Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gunma Bank präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 30,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Gunma Bank mit einem Umsatz von insgesamt 60,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at