Gunma Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gunma Bank ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gunma Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,83 JPY, nach 36,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at