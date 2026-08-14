Gunnison Copper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gunnison Copper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Gunnison Copper -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at