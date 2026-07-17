Gunosy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gunosy hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,04 JPY. Im Vorjahresquartal waren -5,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 JPY. Im Vorjahr hatten 3,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at