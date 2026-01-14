|
14.01.2026 06:31:28
Gunosy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gunosy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 4,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Gunosy einen Gewinn von 6,57 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Gunosy im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gunosy 1,50 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!