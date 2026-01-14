Gunosy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gunosy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 4,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Gunosy einen Gewinn von 6,57 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Gunosy im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gunosy 1,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at