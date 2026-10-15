Gunosy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gunosy hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Gunosy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,040 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 14,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at