Gunze: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gunze veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 25,03 JPY gegenüber 56,22 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 31,08 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gunze 34,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,83 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 189,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gunze im vergangenen Geschäftsjahr 130,92 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gunze 137,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at