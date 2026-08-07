Gunze stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gunze lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 84,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -45,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,71 Prozent auf 31,37 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at