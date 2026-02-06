Gunze vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gunze ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gunze die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,13 JPY, nach 44,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,85 Prozent auf 34,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Gunze 35,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at