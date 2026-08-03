Guobang Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guobang Pharma präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,23 Prozent auf 1,62 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at