30.03.2026 06:31:29

Guobang Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guobang Pharma hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,48 CNY. Im letzten Jahr hatte Guobang Pharma einen Gewinn von 1,40 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Guobang Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 5,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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