Guobang Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guobang Pharma hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guobang Pharma 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,45 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at