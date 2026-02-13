Guobo Electronics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guobo Electronics A hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,44 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guobo Electronics A 0,300 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,14 Prozent auf 817,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 777,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Guobo Electronics A ein EPS von 0,810 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,63 Prozent auf 2,39 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,840 CNY sowie einen Umsatz von 2,55 Milliarden CNY prognostiziert.

