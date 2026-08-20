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20.08.2026 06:31:29
Guobo Electronics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guobo Electronics A hat am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,240 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,28 Prozent auf 567,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 720,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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