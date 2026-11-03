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03.11.2026 06:31:28
Guobo Electronics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guobo Electronics A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,41 Prozent zurück. Hier wurden 366,5 Millionen CNY gegenüber 498,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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