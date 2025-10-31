Guobo Electronics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guobo Electronics A gab am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guobo Electronics A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 498,0 Millionen CNY im Vergleich zu 511,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at