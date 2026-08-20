Guodian Nanjing Automation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guodian Nanjing Automation hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,70 Prozent auf 2,31 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at