Guoguang Electric A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guoguang Electric A hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guoguang Electric A ein EPS von -0,130 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,30 Prozent zurück. Hier wurden 86,5 Millionen CNY gegenüber 125,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at