Guoguang Electric A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guoguang Electric A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guoguang Electric A 0,030 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Guoguang Electric A mit einem Umsatz von insgesamt 25,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 68,71 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,890 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Guoguang Electric A im vergangenen Geschäftsjahr 279,49 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guoguang Electric A 533,22 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at