Guolian Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guolian Securities hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,51 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at