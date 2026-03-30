Guolian Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guolian Securities hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 110,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,58 Milliarden CNY, während im Vorjahr 5,03 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at