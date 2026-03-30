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30.03.2026 06:31:29
Guolian Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Guolian Securities hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,83 Prozent auf 2,77 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,14 Milliarden HKD gelegen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,390 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,150 HKD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,47 Milliarden HKD gegenüber 5,45 Milliarden HKD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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