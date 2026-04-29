Guolian Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guolian Securities hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,49 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at