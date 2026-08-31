Guolian Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guolian Securities äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,19 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 HKD je Aktie erzielt worden.

Guolian Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at