Guotai Epoint Software A legte Quartalsergebnis vor

Guotai Epoint Software A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guotai Epoint Software A ein EPS von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Guotai Epoint Software A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at