Guotai Epoint Software A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guotai Epoint Software A hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 382,8 Millionen CNY – eine Minderung von 19,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 473,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at