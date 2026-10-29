Guotai Epoint Software A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guotai Epoint Software A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guotai Epoint Software A -0,140 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 406,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at