Guotai Epoint Software A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guotai Epoint Software A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,44 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 780,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 888,3 Millionen CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,110 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,630 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 14,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,83 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,13 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,315 CNY und einem Umsatz von 1,91 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at