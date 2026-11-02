Guotai Junan Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Guotai Junan Securities hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guotai Junan Securities ein EPS von 0,370 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 22,83 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,28 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at