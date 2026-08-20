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20.08.2026 06:31:29
Guotai Junan Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Guotai Junan Securities hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,82 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guotai Junan Securities 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,33 Prozent auf 13,37 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,21 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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