Guotai Junan Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guotai Junan Securities hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 71,41 Prozent auf 21,28 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

