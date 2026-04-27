Guotai Junan Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guotai Junan Securities lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guotai Junan Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,89 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 18,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at