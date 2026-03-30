Guotai Junan Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guotai Junan Securities präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guotai Junan Securities 0,390 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent auf 26,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,74 CNY gegenüber 1,39 CNY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Guotai Junan Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 99,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 97,82 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 49,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 67,91 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at