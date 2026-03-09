Gurit Aktie
WKN DE: A3DHG2 / ISIN: CH1173567111
|
09.03.2026 09:00:14
GURIT SECURES TWO-YEAR CONTRACT FOR GLASS PULTRUDED BLADE ROOT REINFORCEMENTS
|
Gurit Holding AG
/ Key word(s): Contract
Zurich, March 9, 2026
Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) today announced the signing of a new two-year supply contract for its glass pultruded blade root reinforcement solution with a leading Wind turbine manufacturer in the Asia-Pacific region. The agreement is valued above CHF 10 million over the contract term.
Gurit’s proven track record, engineering expertise, and reliable performance have positioned the company as a preferred supplier in a highly competitive wind market, serving multiple OEMs across Western and Chinese markets.
About Gurit
Gurit Group Communications
Phone: +41 44 316 15 50, e-mail: investor (at) gurit.com
All trademarks used or mentioned in this release are protected by law.
Forward-looking statements:
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Gurit Holding AG
|Thurgauerstrasse 54
|8050 Zurich
|Switzerland
|Internet:
|https://www.gurit.com/
|ISIN:
|CH1173567111
|Valor:
|117356711
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2287604
|End of News
|EQS News Service
|
2287604 09.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gurit Holding AG
|
09.03.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|GURIT SECURES TWO-YEAR CONTRACT FOR GLASS PULTRUDED BLADE ROOT REINFORCEMENTS (EQS Group)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|GURIT REPORTS NET SALES OF CHF 319.6M AND AN ADJUSTED OPERATING RESULT MARGIN OF 8.1% FOR 2025, SUCCESSFULLY DELIVERING A YEAR OF TRANSFORMATION (EQS Group)
Analysen zu Gurit Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Gurit Holding AG
|28,75
|8,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.