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16.11.2026 06:31:29
Guru App Factory mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Guru App Factory lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,05 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 44,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Guru App Factory 0,09 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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