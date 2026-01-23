GURU Organic Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GURU Organic Energy hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,34 Prozent auf 10,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,75 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 30,24 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at