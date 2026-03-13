|
13.03.2026 06:31:28
GURU Organic Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GURU Organic Energy hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GURU Organic Energy -0,040 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,8 Millionen CAD ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
