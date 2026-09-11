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11.09.2026 06:31:28
GURU Organic Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GURU Organic Energy äußerte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,02 CAD gegenüber 0,040 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,5 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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