GURU Organic Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GURU Organic Energy präsentierte in der am 26.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,120 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GURU Organic Energy im vergangenen Quartal 6,8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GURU Organic Energy 8,5 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,540 CAD. Im Vorjahr waren -0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,68 Prozent zurück. Hier wurden 29,08 Millionen CAD gegenüber 30,19 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,635 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 29,18 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at