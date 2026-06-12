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12.06.2026 06:31:29
GURU Organic Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GURU Organic Energy hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GURU Organic Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GURU Organic Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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