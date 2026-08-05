Gurunavi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gurunavi äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,44 JPY. Im letzten Jahr hatte Gurunavi einen Gewinn von 0,900 JPY je Aktie eingefahren.

Gurunavi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at