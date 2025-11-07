Gurunavi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gurunavi lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gurunavi 1,87 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gurunavi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at