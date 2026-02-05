Gurunavi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gurunavi stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,36 JPY, nach 7,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Gurunavi mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at