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15.05.2026 06:31:29
Gurunavi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gurunavi lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gurunavi ein Ergebnis je Aktie von -8,830 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Gurunavi im vergangenen Quartal 4,15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gurunavi 3,97 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,18 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,13 Milliarden JPY gegenüber 13,46 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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