Gurunavi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gurunavi stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 JPY gegenüber 1,38 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent auf 3,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at